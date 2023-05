EMILIA-ROMAGNA Alluvione: da San Marino for the Children una raccolta fondi per aiutare le scuole forlivesi

Alluvione: da San Marino for the Children una raccolta fondi per aiutare le scuole forlivesi.

Non si ferma la gara di solidarietà per aiutare le popolazioni più colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna. Anche la onlus San Marino for the Children fa la sua parte avviando, in collaborazione con la Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro, una raccolta fondi per riparare le aule della scuola media Piero Maroncelli e i locali del doposcuola S.Filippo Neri di Forlì. Entrambi i locali delle strutture sono stati inondati da acqua e fango ed hanno necessità di essere completamente ripristinati. La Onlus sta valutando anche la spedizione di beni di prima necessità.

I dati per donare:

Conto corrente intestato : Associazione San Marino for the Children onlus

IBAN SM 69 S 06067 09803 000030155777

Causale : Alluvione Emilia-Romagna



"Grazie sempre per la vostra generosità ed attenzione, - scrive San Marino for the Children - davvero il nostro più grande grazie di cuore".

[Banner_Google_ADS]









Foto Gallery Foto di San Marino for the Children

I più letti della settimana: