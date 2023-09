MARCHE Alluvione: sindaco Cantiano, "Ci siamo risollevati, ma bisogna accelerare i meccanismi di ristoro"

È passato un' anno dall'alluvione nelle Marche: il 15 settembre cadde tanta pioggia più degli ultimi 10 anni, Mauro Torresi è andato a Cantiano, uno dei luoghi più colpiti, dove esondò il Burano. Molto colpiti anche i territori del pesarese, urbinate, anconetano: 13 le vittime. Oltre 450 milioni sono stati stanziati in tre anni dalla regione. ecco il ricordo del sindaco, Alessandro Piccini: “È stato un evento imprevedibile e incontenibile, l'acqua in paese arrivò a 2 metri e 30, praticamente distrutto dove i danni sfiorano i 70 milioni di euro. Ma Cantiano non ha voluto mollare: tutte le imprese sono ripartite, tutti hanno fatto conto sulle proprie forze e tanta solidarietà che ci ha commosso”. Ma ora chiede al governo di accelerare e anticipare i meccanismi di ristoro. “Che, prima di tutto, si metta in sicurezza il paese”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: