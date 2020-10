Alpini al lavoro a San Marino sul sentiero del Titano

Anche se l'adunata degli alpini è stata rinviata di un anno a causa dell'emergenza Covid, i volontari non sono rimasti con le mani in mano. Ogni anno infatti, per ringraziare la città che ospita l’Adunata, l’Associazione realizza e dona delle opere per la comunità. Non hanno fatto eccezione per il Titano i volontari alpini e di Protezione Civile del Gruppo di Comun Nuovo, dove stanno mettendo in sicurezza il sentiero del Titano che percorre in tutta la base della rupe. All’inizio del sentiero verrà collocato un monumento in acciaio raffigurante un alpino che indica ad un giovane un punto in lontananza, simbolo del passaggio generazionale dei valori tanto cari alle penne nere.