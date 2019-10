Alpini: è già 'febbre' da adunata

Attese per il Centenario, a maggio 2020, centinaia di migliaia di persone.

Nonostante manchino diversi mesi all'evento, è già grande attesa per l'adunata nazionale degli alpini, in programma dall'8 al 10 maggio 2020, e che si svolgerà, per la prima volta, tra la Riviera romagnola e San Marino. Sarà un'edizione speciale: proprio nella prossima primavera ricorrono, infatti, i 100 anni dal primo raduno spontaneo delle penne nere sul monte Ortigara.

A Rimini e sul Titano si attendono centinaia di migliaia di persone e la macchina organizzativa è già al lavoro. "Gli alpini - ha detto Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna - sono un esempio di solidarietà e impegno civile al servizio della comunità. L'adunanza - ha quindi ricordato - è uno degli avvenimenti più popolari d'Italia". La Regione sostiene l'iniziativa con uno stanziamento da un milione.