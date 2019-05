Alpini: prossima Adunata nazionale nel 2020 a Rimini

Milano ieri si è stretta intorno alle Penne nere nel giorno del 'raduno del Centenario', la 92ma Adunata nazionale che coincide proprio con i 100 anni dell'Associazione Nazionale Alpini. Strade e piazze piene durante il tradizionale sfilamento. "Gli Alpini - ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta - continuano a essere un simbolo molto importante del nostro Paese". Hanno sfilato con alla testa lo striscione '100 anni coraggio impegno' seguiti da un reggimento in armi e da tutte le sezioni, italiane ed estere, e dalla Protezione Civile, di cui formano l'ossatura. La prima regione a sfilare è stata la Sicilia, l'ultima quella ospitante, con cui alla fine si è inscenato il tradizionale passaggio della 'stecca' alla città del prossimo raduno, ovvero Rimini pronta ad ospitare la manifestazione nel 2020. "Anche San Marino sarà coinvolto a tutti gli effetti nell'iniziativa - spiegano dalla Segreteria di Stato per la Cultura - con eventi e ospitalità, in considerazione dei tanti sammarinesi partiti volontari durante la Seconda Guerra Mondiale, e arruolati proprio nelle fila delle Penne Nere".