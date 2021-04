Alta partecipazione alla Fiaccolata per la libertà

In marcia, da via Gino Giacomini fino al Pianello, per rivendicare libertà e diritti - dalla scuola allo sport al lavoro – limitati dalle restrizioni imposte dalle normative per il contenimento del contagio. Solo sullo sfondo il dissenso per i recenti “fatti” di via Giacomini. La luce di 250 fiaccole, come simbolo di una mobilitazione, autorizzata e pacifica, partita dal basso, organizzata dai social, che ha subito raccolto l’adesione di associazioni e semplici cittadini.

seguiranno aggiornamenti