Altro decesso a San Marino, sette alunni positivi a Dogana e due classi in quarantena

Un nuovo decesso a San Marino per il Covid. Si tratta di una donna di 93 anni, spirata in Ospedale dove era stata ricoverata dopo aver contratto il virus all'interno del Casale La Fiorina. Dall'inizio della pandemia sale dunque a 72 il bilancio delle vittime. 29 i nuovi contagi a fronte di 21 guarigioni. Su 309 tamponi eseguiti, 9,39 il tasso di positività. In aumento il numero dei casi attivi che si attesta a 257 unità. 17 le persone ricoverate in Ospedale: 6 in terapia intensiva – con saturazione del reparto al 50% - e 11 in area medica.





Grande attenzione sui casi di positività nelle scuole del Castello di Serravalle. In una seconda elementare di Dogana, trovati sette positivi. Tre anche in una quarta. Posti in quarantena gli alunni di entrambe le classi. Tutti negativi invece i piccoli del nido arcobaleno che domani potranno tornare in presenza.

Ad ogni modo nelle prossime 24 ore previsto un nuovo round di tamponi per altre 5 classi delle elementari, anche di altri di Castelli. Da lunedì prossimo riaprirà regolarmente la scuola d'infanzia di Ca' Ragni. La situazione è in divenire e il dipartimento istruzione tiene costantemente informate le famiglie. Registrati alcuni casi di positività anche tra educatori e ragazzini che frequentano il catechismo, a Murata.





Nel video l'intervista al Segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi