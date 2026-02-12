Alunni delle elementari a scuola di Extra-Teatro

Continuano le attività extrascolastiche per i bambini delle scuole elementari. Gli alunni del plesso di Dogana sono stati guidati da Andrea Tamagnini del Bradipoteatar in un corso di Extra-Teatro. Muoversi nello spazio, occuparlo, esprimere emozioni e sensazioni. Sono i primi passi per provare, in piccolo a fare gli attori. Regista, drammaturgo, attore, Tamagnini cerca di trasmettere ai bambini la grande passione per il teatro che ha sempre contraddistinto la sua vita.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: