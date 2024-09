Alzheimer: 55 milioni le persone colpite nel mondo, oltre 500 i casi a San Marino

l'intervista a Mariella Mularoni e Susanna Guttmann

Una patologia che agisce in silenzio, di cui non è ancora stata trovata una cura, che conta oltre 55 milioni di persone colpite nel mondo. L'Alzheimer è tra le principali cause di disabilità e non autosufficienza tra le persone anziane, evidenzia il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni: “Appuntamento fondamentale per riflettere sull'importanza della prevenzione, sensibilizzare la cittadinanza e tracciare gli obiettivi futuri per contrastare la malattia”.

Il principale obiettivo di questa giornata, rimarcano i Capi di Stato, è quello di coinvolgere la popolazione su una patologia che necessita non solo delle cure più innovative ma anche di un percorso di sostegno parallelo rivolto ai familiari dei malati.

"Sono 537 i casi a San Marino - afferma Susanna Guttmann, Responsabile UOS Neurologia - di conseguenza sono 537 famiglie che devono occuparsi di un caro malato. È vero che la maggior parte di questi casi, i due terzi, hanno una forma lievissima di malattia che permette ancora una buona qualità della vita, ma questo non permette di abbassare la guardia perché è facile che gradualmente, col passare degli anni, queste persone ricadano nella malattia vera e propria. Quindi assolutamente attenzione, assolutamente prevenzione, proprio per migliorare alcuni fattori di rischio che vengono definiti modificabili e questo ci permetterà di avere magari una riduzione dell'incidenza della malattia".

Nel servizio l'intervista a Mariella Mularoni (Segretario di Stato Sanità) e Susanna Guttmann (Responsabile UOS Neurologia)