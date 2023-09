SALUTE Alzheimer: istituzioni e famiglie insieme per le cure e la ricerca scientifica L'obiettivo è la diagnosi precoce e il rallentamento della malattia.

Per le malattie dell'invecchiamento cerebrale, come l'Alzheimer, è preziosa la collaborazione tra istituzioni sanitarie e associazionismo: medici, malati e famiglie possono cooperare sia per le cure al singolo sia per la ricerca scientifica. A pochi giorni di distanza dalla Giornata dell'Alzheimer, l'Associazione sammarinese per il sostegno delle patologie di invecchiamento cerebrale è stata ricevuta in udienza dai Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, per un momento di sensibilizzazione su problemi che segnano le vite dei pazienti e dei cari. Ed è proprio a loro che la Reggenza esprime parole di vicinanza. Diversi i progetti nel segno della collaborazione tra sistema sanitario e associazioni. Fondamentale la ricerca scientifica. Ne è testimonianza lo studio internazionale presentato da Università di San Marino e Iss. L'obiettivo è la diagnosi precoce e il rallentamento della malattia.

Nel servizio l'intervista a Samuele Balducci, presidente Associazione sammarinese per il sostegno delle patologie di invecchiamento cerebrale

