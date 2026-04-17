Ambasciata d'Italia: onorificenze per suor Gloria Riva, Meris Monti e Vito Testaj

Hanno contribuito con la loro attività alla promozione delle relazioni culturali tra Italia e San Marino e per i loro meriti sono stati insigniti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Consegnate giovedì nella sede dell’Ambasciata d’Italia a San Marino, dall’Ambasciatore Fabrizio Colaceci, tre nuove onorificenze dell’Ordine della Stella d’Italia. Conferiti i titoli di Ufficiale a Suor Maria Gloria Riva, superiora delle Monache dell'Adorazione eucaristica a San Marino, e di Cavaliere alla presidente della Commissione Nazionale Unesco Meris Monti e al Direttore degli Istituti Culturali, Vito Testaj.

“Persone impegnatissime nella promozione delle relazioni culturali tra Italia e San Marino e sensibilissime a condividere i valori che fondano questa amicizia tra i nostri due paesi, che sono valori di impegno, di solidarietà, di promozione non solo della cultura, ma anche della nostra lingua e del nostro saper fare nel mondo”, spiega l'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci.

Una cerimonia toccante quella all’Ambasciata, con la grande commozione dei cittadini insigniti e l’emozione dello stesso Ambasciatore. "Per me è stata non solo una grande gioia poterlo fare, ma ho anche sentito una commozione speciale per le persone con le quali ho sempre lavorato, fin dal mio arrivo a San Marino, con entusiasmo e fortissima convinzione”, racconta Colaceci.







