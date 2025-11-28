RAPPORTI ITALIA SAN MARINO Ambasciatore Colaceci: "Grosso gioco di squadra per realizzare una settimana della cucina italiana" L'ambasciatore italiano a San Marino ribadisce la solidità del rapporto tra i due paesi: "Collaborazione preziosa perché è sempre più materia di condivisione anche concettuale"

La celebrazione della settimana della Cucina Italiana nel Mondo è "l'occasione di scoprire questi menù regionali che vengono offerti durante la settimana da numerosi ristoranti sammarinesi". Una iniziativa frutto di "un grosso gioco di squadra" per realizzare l'evento che "debba sottolineare l'innovazione, la sostenibilità e direi anche la capacità sociale della cucina italiana di mettere tutti insieme".

Così Fabrizio Colaceci, ambasciatore italiano a San Marino, commenta l'iniziativa. "Siamo sotto le feste, uno non deve pensare a dimagrire ora - ironizza - ma non vogliamo nemmeno sottovalutare il ruolo della cucina nella salute psicofisica che è fondamentale: l'abbiamo detto più volte e non ci staccheremo mai di dirlo: mangiar bene è anche un modo di vivere bene e di essere in salute."

Sottolineato lo strettissimo legame tra i due paesi: "San Marino ha appoggiato la candidatura all'UNESCO della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità fin dall'inizio e chiaramente questo si iscrive nel solco delle tante collaborazioni che abbiamo nell'ambito internazionale con San Marino su tanti fori, in particolare quelle delle Nazioni Unite. Una collaborazione preziosa perché è sempre più materia di condivisione anche concettuale, anche nella sostanza, non soltanto la nostra contiguità geografica, ma anche la comunanza di valori aiuta questo percorso."

Valentina Antonioli

