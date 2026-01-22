Ambasciatore Colaceci in visita all'USL: confronto su tematiche comuni

Diversi i temi messi a fuoco in una visita cordiale, per toccare con mano organizzazione e attività dell'Unione Sammarinese Lavoratori: in testa, la tutela dei diritti, l'importanza della dignità nel lavoro, la cooperazione tra Italia e San Marino nel contesto socio-economico. “Ci ha fatto un enorme piacere quando l'Ambasciata ci ha proposto di poter venire qua a visitare la sede – dice il Segretario USL, Francesca Busignani -. L'abbiamo ritenuto sicuramente un onore per far vedere la nostra nuova sede e anche un momento di confronto ed incontro su tutte le tematiche aperte, proprio per i frontalieri, ma anche per i sammarinesi che lavorano in Italia. Sono incontri positivi e sono incontri che servono, poi, a tessere quelle reti sociali per i diritti delle persone, perché i lavoratori sono persone, che fanno evolvere appunto i diritti stessi”.

Una visita alla sede quale punto di riferimento accogliente e protetto per tutti, in un momento che acquista significato nel rafforzare il dialogo istituzionale “Io sono rimasto affascinato dalla dinamica sindacale a San Marino – osserva l'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci – da quando sono arrivato, vedendo il gioco delle parti, ma anche la coesione che c'è su temi di fondo. Ne abbiamo avuta una lezione sul caso recente della riforma IGR, in particolare, per la ricaduta sui frontalieri. Ma quello che più di tutto mi ha colpito è questa capacità di essere conflittuali, ma saper trovare le soluzioni. Questa è veramente una perla, direi così, di azione democratica che ho trovato incastonata nel paesaggio sammarinese. Perché conflittualità significa controllo, controllo significa democrazia”.

Nel video, le interviste al Segretario USL, Francesca Busignani e all'Ambasciatore d'Italia a San Marino, Fabrizio Colaceci

