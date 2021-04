Ambiente e turismo: 1 euro a notte per piantumare alberi e ridurre la Co2 Siglato l'accordo tra Segreteria di Stato al Territorio, Federalberghi e la società ZeroCo2

Un firma per dare un contributo, come Paese, al tema della sostenibilità ambientale. Siglato l'accordo tra Segreteria di Stato al Territorio, Federalberghi e la società ZeroCo2: si tratta di un progetto che ha l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini, ma non solo, al rispetto del pianeta e che passerà anche attraverso gli operatori turistici. Per ogni notte trascorsa in una struttura ricettiva associata a Federalberghi sarà raccolto 1 euro da riutilizzare per la piantumazione di alberi.

Lo scopo finale è far crescere un bosco - in una parte del pianeta - che porterà il nome della Repubblica. Ammonta a 4mila euro il contributo che la Segreteria ha destinato a Federalberghi per sostenere lo studio legato all'iniziativa e la raccolta fondi. Il progetto prevede, tra gli altri elementi, la collaborazione con l'Università di San Marino e una campagna di comunicazione. Parte dell'iniziativa è la società ZeroCo2: realtà che si occupa di diffusione della cultura del rispetto ambientale.

Nel servizio, le interviste a Stefano Canti (segretario di Stato Territorio e Ambiente), Riccardo Vannucci (presidente Federalberghi) e a Andrea Pesce (fondatore ZeroCo2)

