"Amici di penna", scuola elementare la Quercia: gli alunni della 4°A scrivono a Kalifa

Una lettera partita dal cuore dei bambini della 4°A della scuola elementare la Quercia e indirizzata a Kalifa, giovane calciatore gambiano, che dopo un lungo viaggio a piedi nel deserto prima, poi in un campo profughi in Libia, è riuscito ad arrivare a Lampedusa dove da subito si è fatto notare per il suo talento nel calcio. Ora è stato ingaggiato dal Frosinone e probabilmente il prossimo anno giocherà in Serie A.

"Il calcio tra i bambini è molto apprezzato - spiega Fabrizio Perotto, docente scuola elementare - leggendo la storia di questo ragazzo nato in Africa, scappato dalla guerra civile e poi è arrivato in Italia ed è approdato al calcio professionistico. Gli abbiamo scritto un po' per ripassare come si scrive una lettera e il giocatore ha risposto con un bellissimo video molto apprezzato dai bambini".