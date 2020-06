"Amici di San Marino": nasce il sito per contribuire alle raccolte fondi per l'emergenza covid

Renato Caputo e Giuseppe Maria Della Balda

“È stata un'iniziativa spontanea per dare visibilità e contribuire alle raccolte fondi già attivate in Repubblica”. Così l'ideatore del sito Renato Caputo ci spiega l'attività di “Amici di San Marino”. Oltre alle raccolte fondi sulla pagina web vengo riportate anche le attività e tutte le notizie che possono contribuire al superamento di questa emergenza.

L'idea è nata grazie alla collaborazione con Giuseppe Maria Della Balda, ambasciatore di San Marino in Albania: "Da elogiare - sottolinea - il lavoro svolto in questa emergenza da ISS, Protezione Civile e tutti gli enti coinvolti”. All'interno del sito presenti tutti i contatti per contribuire alle raccolte fondi. L'attività della pagina proseguirà anche nei prossimi mesi.

Nel servizio l'intervista a Renato Caputo e Giuseppe Maria Della Balda