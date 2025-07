Amicizia e inclusione: Greta e il tema dedicato al compagno disabile

“Caro il mio diario, è da molto tempo che non ci sentiamo e per questo mi dispiace, ma ciò è dovuto al fatto che sono stata molto occupata. Oggi, tuttavia, ho il bisogno di raccontarti come, in questi ultimi tre anni di scuola media, ho aiutato il mio compagno di classe Mattia a crescere”. Inizia cosi, con queste belle parole, il testo realizzato in chiusura di anno scolastico da Greta, alunna della 3°F della Scuola Media di Fonte dell'Ovo dedicato al suo compagno di classe Mattia, un ragazzo con disabilità. Condiviso sulla pagina Facebook della scuola testimonia una storia di crescita e amicizia.

“Conosco Mattia fin da quando eravamo alla scuola elementare – prosegue il tema - la prima volta che l’ho incontrato, la prima sensazione che ho avuto su di lui, purtroppo non era positiva. Oggi però – scrive Greta - posso dire che è uno dei miei migliori amici e, quando posso, cerco sempre di stare con lui”. Nel tema sottolineato il prezioso lavoro svolto dalle insegnanti per creare un ambiente inclusivo.

“Pensare che da giugno non lo rivedrò più tutti i giorni – prosegue Greta - mi rattrista molto perché, anche se insieme abbiamo affrontato degli alti e bassi, lui mi ha insegnato ad accettarsi per quello che si è, a non vergognarsi se non si riesce a superare un ostacolo, che si può essere amici di tutti, pur essendo diversi. Tutti questi ricordi saranno nel cassetto del mio cuore – conclude - per il viaggio della vita e per questo gli vorrò sempre bene. Avere un ragazzo come Mattia è un dono che non tutte le classi hanno”.