Ammortizzatori sociali: da febbraio domande solo online tramite CONTRISS

Cambia la procedura per la richiesta degli ammortizzatori sociali a San Marino. Le domande di disoccupazione e di indennità economica speciale dovranno essere presentate esclusivamente online, tramite il servizio CONTRISS del portale della Pubblica Amministrazione. La novità, annunciata con un comunicato congiunto di Istituto per la Sicurezza Sociale e Ufficio del Lavoro e delle Politiche Attive, riguarda tutti i lavoratori occupati a San Marino, compresi quelli con contratti a tempo determinato. La nuova procedura sostituisce completamente la modulistica cartacea, con l’obiettivo di semplificare l’accesso alle prestazioni e migliorare il coordinamento tra gli uffici competenti.

Rimane comunque obbligatoria, ai fini del riconoscimento dell’ammortizzatore, la sottoscrizione del Patto di Servizio presso l’ULPA, previsto dalla normativa vigente. Il Patto rappresenta uno strumento centrale di collaborazione con l’utenza, volto a garantire un accompagnamento personalizzato nel percorso di ricollocazione professionale.

Per i lavoratori frontalieri, dopo l’invio della domanda di disoccupazione tramite CONTRISS, resta l’obbligo di richiedere i formulari necessari per l’accesso alla NASpI presso l’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni.

Secondo l’ULPA, la digitalizzazione della procedura consentirà di accelerare l’iter amministrativo e di offrire un servizio più efficiente, grazie anche a strumenti di orientamento e supporto mirati. Sulla stessa linea l’ISS, che sottolinea come l’integrazione digitale tra le due istituzioni permetta una gestione più rapida, sicura e trasparente delle pratiche, riducendo tempi di attesa ed errori. Per accedere al servizio è necessario disporre delle credenziali del Portale della Repubblica di San Marino: chi non è ancora registrato può procedere con la creazione di un nuovo account. È inoltre possibile operare tramite delega.



















