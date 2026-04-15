Ampliamenti e nuovi bandi: in arrivo quelli per ex centrale del latte, co-housing e studentato

Negli ultimi mesi San Marino ha registrato diversi interventi di sviluppo industriale e urbanistico che evidenziano una fase di rinnovato dinamismo. Nel Castello di Chiesanuova, ad esempio, nel maggio 2025 ha preso il via l’ampliamento dello stabilimento Alutitan. Il progetto prevede nuovi spazi destinati a magazzino e lavorazioni meccaniche, per potenziare la produzione di profili in alluminio e aumentare la competitività dell’azienda sui mercati esteri.

Sempre a Chiesanuova, nei giorni scorsi, sono partiti i lavori di ampliamento della Phytoprime S.p.A., azienda attiva nel settore degli integratori alimentari. Un intervento di rilievo che segna un vero salto dimensionale: gli spazi dedicati a produzione, logistica e uffici saranno infatti triplicati. Un investimento importante che rafforza un comparto in crescita e testimonia la capacità del sistema sammarinese di attrarre e sostenere imprese innovative, orientate all’export e alla competitività internazionale.

A questi si aggiungono la concessione di un terreno per l’espansione della società Denver di Gualdicciolo e il completamento dell’ampliamento di Promopharma ad Acquaviva.

Sul fronte immobiliare, il progetto VIRIDIS a Rancidello unisce sviluppo edilizio e ritorni per la collettività: oltre ai 40.000 euro di oneri di concessione, è infatti previsto il completamento del Parco Laiala. Nel complesso, gli interventi confermano una strategia orientata a rafforzare il tessuto produttivo e a integrare crescita economica e valorizzazione del territorio. Tra le ultime novità, l’emissione del bando per il fabbricato dell’ex centrale del latte, “per riqualificarlo o rilanciarlo attraverso il settore di sua pertinenza oppure il riutilizzo dello stesso. Iniziativa che faremo nelle prossime settimane”, afferma il Segretario al Territorio Matteo Ciacci. E ottenuto il via libera della Commissione alla Pianificazione Strategica Territoriale, ne partiranno anche altri: “Quando la legge verrà approvata in maniera definitiva, credo tra maggio e giugno – anticipa il Segretario - immediatamente andremo a svolgere due bandi su studentato e co-housing, esigenze sociali oggi non più rinviabili”.











