"Anch'io sono la Protezione Civile": scuole in campo a Piandimeleto, con la collaborazione di San Marino.

Si rafforza la collaborazione tra i territori di San Marino e Marche per educare le nuove generazioni ai temi della protezione civile. A Piandimeleto una serie di iniziative con gli alunni delle scuole. Tante le attività in programma, alle quali hanno preso parte anche il segretario di Stato al Territorio, Matteo Ciacci, e il responsabile della Protezione Civile sammarinese, Pietro Falcioni.

Dalle esercitazioni cinofile con il gruppo del Titano all'apertura di un campo d'emergenza, dai momenti di confronto con sindaci e amministrazioni locali alle attività formative per volontari, in una grande iniziativa partita il 12 ottobre e conclusa il 26. "Anch'io sono la Protezione Civile", recitava lo slogan per sensibilizzare i più piccoli sul valore dell'aiuto e della gestione delle emergenze.

