Anche a San Marino il "panettone sospeso", per regalare gioia a chi è in difficoltà

A Natale la solidarietà si fa più forte. E in tempi di Covid, che ci toglie gli abbracci, l'aiuto dato e ricevuto fa sentire meno soli. Ecco quindi che arriva il panettone “sospeso”, piccolo gesto per allietare i giorni di festa a chi, quest'anno, non ha i mezzi neppure per un pacco sotto l'albero. Il dolce della tradizione acquistato verrà poi donato a chi ne ha più bisogno. L'iniziativa è già partita a Milano e Como e qualche panettone solidale è stato ordinato anche in una pasticceria di San Marino.





“Si paga preventivamente il prodotto che si vuole acquistare, in questo caso il panettone – spiega Samantha Santagada di Altro Gelato - e poi la Caritas verrà personalmente a ritirarlo per consegnarlo alle famiglie sammarinesi più bisognose”. Un forno della Repubblica sta anche offrendo in beneficenza torroni artigianali realizzati con il miele di San Marino. Quello del panettone sospeso è un'iniziativa nuova in Repubblica ma la generosità è contagiosa e i titolari di altre attività non si tirano indietro nel caso arrivassero richieste di acquisti solidali.