PARLAMENTO EUROPEO Anche Attiva-Mente alla “Freedom Drive” di Bruxelles La Marcia per la Libertà, giunta al Parlamento Europeo, per chiedere uguaglianza e inclusione per le persone con disabilità

Anche Attiva-Mente alla “Freedom Drive” di Bruxelles.

Lo scorso 24 settembre, oltre 400 persone con disabilità provenienti da tutta Europa hanno marciato per le strade di Bruxelles, dal Parc du Cinquantenaire fino al Parlamento Europeo, nell’ambito della “Freedom Drive”, la Marcia per la Libertà, appuntamento biennale organizzato da ENIL, la Rete Europea per la Vita Indipendente. Giunta alla sua 11ª edizione, la manifestazione era accompagnata dal motto "Proud, Strong and Visible – Reclaiming our Rights".

Presente anche Attiva-Mente, con un rappresentanza che si è unita al coro di voci che chiedono uguaglianza e inclusione, sostenendo che tutte le persone, disabili o meno, abbiano il diritto di condurre una vita piena e dignitosa, con pari accesso a lavoro, assistenza sanitaria, protezione sociale, istruzione, beni e servizi, nonché a un alloggio adeguato.

Un momento particolarmente significativo si è avuto quando si è alzata forte la critica verso la recente decisione, nel nuovo assetto della Commissione Europea presentato pochi giorni fa da Ursula Von der Leyen, di rimuovere il cosiddetto portafoglio al nuovo Commissario Europeo per l'uguaglianza.

Per Attiva-Mente è stata anche l'occasione per entrare in contatto con attivisti e organizzazioni di tutta Europa, rafforzando così la rete di conoscenze e la collaborazione internazionale a sostegno dei diritti delle persone con disabilità.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: