"Anche i muri lo dicono": grande partecipazione alla serata pubblica contro la violenza di genere

Grande partecipazione ieri sera alla serata pubblica organizzata a Borgo Maggiore da Unione Sammarinese dei Lavoratori e Unione Consumatori Sammarinesi per presentare il Bando di Concorso “Anche i Muri lo dicono”. Il bando, che terminerà il 29 ottobre e che è rivolto agli alunni e studenti delle scuole sammarinesi di ogni ordine e grado nonché ai ragazzi sotto i 25 anni, invita alla realizzazione di disegni, 9 dei quali verranno premiati da una apposita giuria e che saranno trasformati in murales, uno per ogni Castello della Repubblica. Due i temi previsti: “basta con la violenza” e “insieme per l’uguaglianza di genere e le pari opportunità”.

Relatori ieri sera, oltre a Giorgia Giacomini Segretario Generale USL e a Francesca Busignani Presidente UCS, Andrea Belluzzi Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Arianna Scarpellini Direttore delle Scuole Elementari in rappresentanza del Dipartimento Istruzione, Barbara Bollini Capitano Castello Borgo Maggiore in rappresentanza dei Capitani di Castello. Va ricordato che l’iniziativa vede il Patrocinio delle Segreteria di Stato per l’Istruzione, Interni, Territorio, Sanità, Turismo con la collaborazione dell’ Università e delle Giunte di Castello.