"Anche i muri lo dicono": il progetto contro la violenza sulle donne che premia gli studenti

Un progetto per dire "basta" alla violenza di genere e per diffondere la cultura del rispetto, partendo dalle giovani generazioni. Si chiama "Anche i muri lo dicono" l'iniziativa lanciata dall'Unione sammarinese dei lavoratori e dell'Unione Consumatori Sammarinesi in collaborazione con Università e istituzioni sammarinesi. Il progetto consiste in un bando, rivolto a tutti gli studenti di San Marino, che parteciperanno a un concorso con le loro illustrazioni sul tema della violenza verso le donne. Le idee migliori saranno premiate e diventeranno murales nei nove Castelli del territorio.

Il progetto ha, infatti, la collaborazione, tra gli altri delle Giunte di Castello, del Dipartimento Istruzione e di diverse Segreterie di Stato e si aggiunge al lavoro che le istituzioni scolastiche stanno già portando avanti con i ragazzi. Il bando, presentato oggi, avrà il 29 ottobre come scadenza per la presentazione dei lavori. L'obiettivo è premiare le creazioni degli studenti il 25 novembre: Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Nel video, le interviste a Giorgia Giacomini (segretario Generale USL), Francesca Busignani (presidente UCS) e Luigi Guerra (direttore Dipartimento Scienze Umane UniRsm)

