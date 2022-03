Anche San Marino al meeting del Comitato contro discriminazione, diversità e inclusione

Segreteria alla Sanità a Roma al tavolo del Comitato Direttivo sull’antidiscriminazione, la diversità e l’inclusione del Consiglio d’Europa. Quinto incontro, che ha visto al centro i temi della promozione dell’uguaglianza, la lotta contro la discriminazione e la protezione dei gruppi vulnerabili. Per San Marino, presente Arianna Scarpellini, Dirigente delle Scuole Elementari e coordinatrice del progetto Tecum, applicazione attiva sul Titano per il contrasto alla violenza di genere.

Nel meeting, i delegati hanno discusso il piano di lavoro 2022/23, volto a orientare il lavoro dei comitati di esperti sulle questioni dei Rom e dei nomadi, sui crimini d'odio e sull'integrazione interculturale dei migranti. Il tavolo di lavoro coordinato dal Presidente CDADI Triantafillos Loukarelis, si è arricchito di interventi di alto profilo, come quello della Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia della Repubblica italiana Elena Bonetti, il ViceSegretario generale del Consiglio d’Europa Bjørn Berge, il Vicepresidente della Commissione straordinaria del Senato per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza Francesco Verducci. Tra i partecipanti all’evento anche la Presidente della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI), Maria Daniella Marouda.