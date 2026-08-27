GRANDE CALDO Anche San Marino nella morsa dell'anticiclone. Gualandra: "L'estate non è finita" Massime fino a 37° sul Titano e lieve calo nel weekend, ma il caldo proseguirà anche a inizio settembre. Intanto in Europa le vittime estive superano quota 35mila e l'allarme si sposta sul mare bollente

Dopo una breve tregua che aveva fatto sperare nella fine del grande caldo, una nuova ondata torna a travolgere l’Italia e tocca anche San Marino.

A riportare l’estate a temperature record è l’Anticiclone subtropicale nord-africano, che sta spaccando letteralmente in due il Paese. Se al Nord-Ovest si respira ancora con massime attorno ai 30 gradi e qualche temporale sulle Alpi, il Centro-Sud e parte dell’Emilia-Romagna sono stretti in una morsa infuocata, con temperature fino a 10 gradi sopra le medie del periodo.

Una situazione che si fa sentire anche a San Marino. A tracciare il quadro è Luca Gualandra della Protezione Civile, che conferma come il picco toccherà il Titano fino a domani, con massime comprese tra i 33 e i 37 gradi. Da sabato è previsto un lieve calo, con le colonnine di mercurio che torneranno ad assestarsi attorno ai 30 gradi.

L’estate, sottolinea Gualandra, non è affatto finita: anche i primi giorni di settembre vedranno tempo stabile e clima tipicamente estivo. L’unico vero alleato sarà la natura, grazie all’accorciamento delle giornate e alla maggiore inclinazione dei raggi solari rispetto ai mesi di giugno e luglio.

Un’estate, quella del 2026, che lascia dietro di sé un bilancio drammatico a livello europeo.

Secondo le stime pubblicate dal Guardian, i decessi legati al caldo estremo hanno superato la cifra record di 35 mila vittime, con i picchi più tragici registrati in Germania, Francia e Spagna. E a preoccupare gli esperti in vista dell'autunno è anche la situazione dei nostri mari.

Il Mediterraneo ha infatti accumulato un’enorme quantità di calore, raggiungendo temperature superficiali fino a 30 gradi, ben 5 oltre la norma. Una vera e propria bomba energetica: l'acqua così calda continuerà a rilasciare umidità nell'atmosfera e, al primo scontro con le correnti fredde, aumenterà drammaticamente il rischio di temporali violenti, nubifragi e alluvioni lampo.

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