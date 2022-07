COVID 19 Anche San Marino verso quarta dose ad over 60 Lo potrebbe decidere la commissione vaccini la prossima settimana. In Emilia Romagna 18 decessi in un solo giorno

Lieve discesa dei positivi a San Marino. Oggi in totale risultano essere 578 a fronte dei 594 di due giorni fa. Nelle 24 ore 66 i nuovi contagi e 53 le guarigioni. I ricoveri scendono da 13 a 12: nessuno in terapia intensiva. La prossima settimana tornerà a riunirsi la commissione vaccini. Potrebbero essere adottate linee analoghe a quelle della vicina in Italia sulla quarta dose, proponendola a tutti gli over 60.

In Emilia Romagna 18 i decessi in un giorno mentre aumentano i ricoveri, anche in terapia intensiva. 7.777 i nuovi contagi in regione. A livello nazionale italiano oggi 96.384 le positività registrate e 134 decessi. “Continua a crescere il tasso di incidenza di casi di Covid-19 "anche se a un ritmo un po' più lento" mentre si nota "una lieve inversione nell'Rt che diminuisce leggermente ma è ancora ben al di sopra dell'unità". Così il direttore Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, sui dati del monitoraggio settimanale. "Nonostante qualche piccolo segnale di miglioramento - dice - la velocità di circolazione virale è ancora molto elevata" e invita over 60 e fragili ad "effettuare la quarta dose" contro forme più gravi della malattia. E proprio ieri, intanto, a proposito di vaccini in Italia c'è stato il record di somministrazioni da febbraio. Raggiunta quota 55.000 in un solo giorno, di cui 45mila quarte dosi.

