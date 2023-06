VISITA Ancona: delegazione sammarinese in visita alla Nave Vulcano

Visita a bordo della nave Vulcano della Marina Militare Italiana per il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari e la Guardia del Consiglio Grande Generale, guidata dal Comandante Pier Luigi Mularoni accompagnato dall’Ispettore della Guardia, Maggiore Leonardo Simoncini. Presenti per il Comando superiore delle Milizie anche il Generale Corrado Carattoni e il Colonnello Augusto Gatti. L’Ammiraglio di Squadra Antonio Natale, assieme al Comandante della nave Alberto Maria Mancini, ha ricevuto e accompagnato la delegazione sammarinese in una dettagliata visita della nave più moderna della Marina Militare Italiana, ormeggiata al porto di Ancona il 15 e 16 giugno.

La Vulcano è una unità navale ausiliaria per il supporto logistico lunga 193 metri, ed è in grado di dare un notevole supporto a diverse unità essendo in grado di trasportare carburante, munizioni, cibo e altri materiali per rifornimento in mare. La nave è in grado anche di garantire assistenza medica, avendo al suo interno un reparto ospedaliero con sale operatorie , otto posti letto in terapia intensiva, otto di semi intensiva e diversi letti per la degenza ordinaria e le grandi ustioni. L'unità navale ha anche la capacità di poter generare energia elettrica e trasferirla a terra attraverso moduli batteria con una capacità fino a 3 MW.

