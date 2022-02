COVID-19 Ancora in calo i contagi a San Marino, in ospedale numeri invariati da venerdì In Italia a marzo si parte con la quarta dose per i fragili, sono circa 3 milioni. Il ministro Garavaglia: "Subito meno misure per aiutare il turismo"

Continua la discesa dei contagi in territorio, oggi 317 i positivi attivi, con 55 nuovi casi ma ben 130 guariti in più da ieri. Invariati da venerdì i ricoverati in ospedale che restano 3, nessuno in terapia intensiva. A domicilio sono dunque seguite 314 persone.

In Italia i soggetti fragili sono circa 3 milioni, saranno i primi a ricevere la quarta dose a marzo; a fine mese arriva anche il nuovo vaccino Novavax. Il 31 marzo scadrà lo stato di emergenza e bisognerà decidere se non rinnovarlo. Il ministro del Turismo, Garavaglia, spiega che nel settore l'allentamento delle restrizioni prima possibile è fondamentale, pensando alla Pasqua: “Dobbiamo fare quello che fanno gli altri Paesi – ha detto – altrimenti penalizziamo gli operatori e tutto il Paese”.

E a proposito di altri Paesi, il virologo Pregliasco commenta la decisione del Regno Unito di eliminare ogni tipo di restrizione da giovedì, compreso l'obbligo di isolamento per i positivi, “il premier inglese è sempre stato temerario – dice Pregliasco – e lo ha pagato con più morti rispetto all'Italia. Non esiste un manuale di gestione della pandemia – aggiunge nella sua intervista a La Stampa – Anche in Italia c'è molta voglia di finirla con le misure, mentre ogni giorno è ancora come se cadesse un aereo per i tanti morti che si registrano – e conclude – L'estate magari sarà tranquilla, ma l'inverno prossimo sarà certamente a rischio. Il Green Pass non deve durare per sempre, ma almeno fino a giugno sì, poi si vedrà in base all'andamento epidemiologico”.

