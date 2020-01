Ancora inquinamento nel fiume Marano, Giunta di Faetano: "Sconcertati, faremo analizzare le acque"

Ancora inquinamento nel fiume Marano. Dai residenti del Castello di Faetano è arrivata una nuova segnalazione della presenza di schiuma bianca sulla superficie del corso d'acqua. Segnalazioni raccolte dalla Giunta di Faetano che è intervenuta con una nota. "Rimaniamo davvero sbalorditi e sconcertati - scrive il Capitano Fanny Gasperoni - dall'inerzia che ruota attorno a questa vicenda che mette a serio repentaglio la salute dei cittadini".

Già nel 2018 la situazione era stata segnalata alle autorità competenti, ricorda la Giunta che fa sapere di essere in costante contatto con la protezione civile per monitorare la situazione. E si rivolgerà al Dipartimento prevenzione dell'Iss per analizzare lo stato delle acque.



