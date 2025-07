PROTESTA Ancora rally vicino al rifugio, APAS furiosa: "Grave che anche quest’anno la volontà popolare venga prevaricata" L'associazione animalista lamenta l'organizzazione della manifestazione San Marino Rally Historic, in programma l’11, 12 e 13 luglio.

Ancora rally vicino al rifugio, APAS furiosa: "Grave che anche quest’anno la volontà popolare venga prevaricata".

L’APAS lancia un appello urgente in vista del San Marino Rally Historic, in programma l’11, 12 e 13 luglio: “Rally e animali spaventati, ma l’istanza d’Arengo era chiara, nessun passaggio nei pressi del Rifugio”.

Nonostante l’ordinanza limiti la velocità sul tratto che costeggia la struttura, l’associazione denuncia che “il rumore assordante delle auto da rally provoca forte stress e paura negli animali ospitati al Rifugio e nei cavalli presenti proprio lungo quel tratto di strada”.

L’APAS sottolinea che l’evento contravviene a quanto stabilito da un’istanza d’Arengo approvata nel marzo 2024 che vieta manifestazioni sportive di tipo automobilistico e motoristico nelle zone limitrofe al rifugio di Faetano: “Le Istanze d’Arengo - lamenta l'associazione - hanno valore di legge: è quindi grave che anche quest’anno la volontà popolare venga prevaricata, ignorando un diritto democraticamente sancito”.

Le ripercussioni per la struttura saranno pesanti: “Adozioni sospese per il weekend in un periodo di emergenza, cani impossibilitati a uscire per le passeggiate quotidiane, accesso limitato senza possibilità di ricevere il veterinario o i visitatori”.

L’APAS esprime “profonda indignazione e amarezza per una decisione che ignora il benessere animale, il lavoro del volontariato e soprattutto la stessa volontà del Consiglio Grande e Generale”, sancita dallo strumento della democrazia diretta.

Anche l'anno scorso l'associazione aveva protestato per lo stesso motivo con cartelli e striscioni,

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: