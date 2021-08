DUBAI Ancora un altro passo verso Expo: l'incontro con i volontari che prenderanno servizio al Padiglione San Marino

Da San Marino Outlet Experience parte la spedizione per Dubai. Qui il Commissario Generale di Expo Mauro Maiani, insieme a tutto lo staff del Padiglione, ha incontrato i 25 volontari che rappresenteranno San Marino all'esposizione universale negli Emirati Arabi Uniti. Sono giovani ragazze e ragazzi tra i 20 e i 25 anni, tutti sammarinesi insieme a 2 studenti italiani dell'Università di San Marino. Dopo aver superato diversi step di selezione, sono qui emozionati e pronti a partire per vivere questa grande avventura. Durante l'incontro, Maiani, Commissario Generale di Expo e ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti, ha dato ai ragazzi alcune informazioni su quella che sarà la vita in Expo. Ha rimarcato poi l'importanza di essere dei giovani ambasciatori e l'importanza di essere consapevoli di rappresentare San Marino davanti a tutto il mondo. Poi ha spiegato l'organizzazione del Padiglione e del servizio dei volontari.

Nel video le interviste ed alcuni volontari e a Mauro Maiani, Commissario Generale di Expo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: