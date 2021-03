Andamento negativo dei contagi, ricoveri in aumento, focolaio in Geriatria: Ospedale sempre più sotto pressione

Sentiamo Ivonne Zoffoli

Alto numero di contagi, ricoveri in aumento, focolaio in Geriatria: la struttura sanitaria innalza il livello di emergenza ma continua a mantenere i servizi aperti, riducendo solo lievemente l'ordinario. Tuttavia, “se andiamo avanti così, collassiamo – sottolinea il Direttore del Dipartimento Ospedaliero Ivonne Zoffoli – perché i reparti sono tutti pieni”. Di qui la richiesta d'aiuto alla popolazione. Confermata la presenza di un focolaio nel reparto geriatrico: 5 i pazienti contagiati. Non erano stati vaccinati, e sono tutti asintomatici. Negativi al tampone gli operatori sanitari. In corso l'indagine epidemiologica.









Sul fronte dei dati, 43 nuovi casi e 39 guariti. L'indice di positività giornaliero segna l'11,65%, sempre superiore alla soglia alert del 10%. 4.249 il totale delle persone contagiate dal virus: 443 i positivi attivi, di questi 409 sono in isolamento al domicilio. 392 le persone in quarantena.

Salgono a 34 i ricoveri: 9 in terapia intensiva e 25 nel reparto Covid, “vicino alla saturazione”, evidenzia il Direttore Sanitario Sergio Rabini - "per questo si è pensato di aprire un'altra area Covid in Geriatria, trasferendo i suoi malati in Ortopedia”.

Nel video l'intervista a Ivonne Zoffoli, Direttore del Dipartimento Ospedaliero.