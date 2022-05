“Andare per la Linea gotica” il libro di Andrea Santangelo a Dogana Un'occasione per ribadire l'attualità del concetto di accoglienza

“Andare per la Linea gotica” il libro dello storico Andrea Santangelo presentato a Dogana. L'articolato sistema difensivo tedesco che sbarrò agli eserciti alleati provenienti dal sud l'accesso alla pianura padana, è passato alla storia come Linea gotica e fu teatro di nove mesi di sangue tra il '44 ed il '45, una tragedia all'interno di un dramma più grande, che il libro dell'archeologo e storico militare Andrea Santangelo ripercorre in 160 pagine. La presentazione venerdì sera a Dogana, organizzata dall'associazione culturale don Chisciotte: un'occasione per ripercorrere vicende della seconda guerra mondiale che hanno visto come protagonisti anche la Repubblica di San Marino ed il territorio del riminese.

Le memorie storiche del sammarinese Emilio della Balda a sottolineare l'influenza che ha avuto per San Marino la vicinanza del sistema difensivo tedesco ed il passaggio del fronte. La forza del libro, che disegna l’intero percorso, da Rimini a Marzabotto, Monte Sole e Sant’Anna di Stazzema, con capitoli dedicati alle tappe di Ravenna e al corso del Po, è proprio nella forza delle testimonianze, che emozionano e danno motivi in più per visitare quei luoghi e non dimenticare.



Così come San Marino non ha mai dimenticato il bombardamento del 26 giugno 1944, che provocò 63 morti e la battaglia di Monte Pulito, altro episodio chiave per il Titano. Una serata che è stata occasione per ribadire l'attualità del significato di accoglienza: durante gli anni della guerra i sammarinesi ospitarono più di 50 mila sfollati provenienti da Rimini e dal circondario.

