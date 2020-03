andràtuttobene: i clown della VIP San Marino in un video lanciano un messaggio di positività

"Andrà tutto bene", è questo il messaggio che i volontari di clownterapia ell'associazione Viviamo in Positivo San Marino lanciano in un video su youtube per superare il momento difficile di emergenza sanitaria. "Non potendo andare in corsia, - si legge nella pagina dell'associazione - in questo momento delicato, abbiamo deciso di entrare nelle vostre case così. Che questo video possa essere di sostegno anche per tutte le persone che ogni giorno lavorano in ospedale senza sosta e per tutti i pazienti. Noi siamo con voi. Viviamo in Positivo".

Il video