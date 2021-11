RICORRENZA Andrea Belluzzi ai ragazzi de La Sapienza: "Studenti protagonisti del sistema universitario" Il Segretario di Stato per l'Istruzione invitato a Roma per la Giornata dello Studente

All'Università La Sapienza di Roma il Segretario di Stato per l'Istruzione Andrea Belluzzi ha partecipato alla Giornata dello Studente. Gli “studenti della pandemia, coloro dai quali si dovrà necessariamente ripartire”, li ha definiti Paola Severino, già ministra della Giustizia, oggi presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, intervenuta a La Sapienza insieme al Segretario di Stato Belluzzi. Collegate a distanza la Magnifica Rettrice Antonella Polimeni e la ministra delle Pari Opportunità Elena Bonetti. Un anno complesso per i ragazzi, costretti a entrare in facoltà col Green Pass. Eppure di sforzi ne sono stati fatti tanti per riportarli in presenza, ha sottolineato lo stesso Segretario Belluzzi, parlando dell'Ateneo sammarinese che mira a essere “a misura di studente”, e che punta su un'offerta formativa variegata, nonostante i piccoli numeri. “Partecipate alla vita del vostro ateneo – ha detto agli studenti presenti – siate curiosi. Fate sentire la vostra voce nelle sedi universitarie dove si decide del vostro avvenire”. Si temevano proteste, da parte dei collettivi, che lamentavano scarso coinvolgimento proprio degli studenti, ma tutto si è svolto tranquillamente.

Nel video le interviste a Leonardo Monni, rappresentante studenti Sapienza, e ad Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per l'Istruzione

