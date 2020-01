Andrea Gualtieri: “garantito il diritto alla salute a tutti i cittadini”

Intervista a Andrea Gualtieri

Domani la seduta, con ogni probabilità l'ultima, del Congresso di Stato uscente. Si parlerà anche dell'Istituto Sicurezza Sociale, poiché l'incarico del Direttore Generale è scaduto il 31 dicembre. Andrea Gualtieri considera positivo il bilancio del proprio mandato. “Ovviamente – afferma - ci sono stati momenti di criticità. Ma siamo riusciti a fare in modo che l'ISS, in un momento di difficoltà economica, continuasse a garantire tutti i servizi”. Ricordati, fra le altre cose, il percorso di accreditamento e qualità dei servizi, e le relazioni con il Ministero della Salute e le aziende “con le quali sono stati consolidati i rapporti”. Dopo un periodo di ferie Gualtieri tornerà a svolgere la propria funzione di medico all'Authority, “convinto – conclude - che in qualsiasi ruolo il supporto al mio Paese debba essere garantito anche a tutela della salute di tutti”