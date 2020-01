INCARICO SCADUTO Andrea Gualtieri: “garantito il diritto alla salute a tutti i cittadini” L'ormai ex Direttore Generale dell'ISS valuta positivamente il bilancio del proprio mandato

Domani la seduta, con ogni probabilità l'ultima, del Congresso di Stato uscente. Si parlerà anche dell'Istituto Sicurezza Sociale, poiché l'incarico del Direttore Generale è scaduto il 31 dicembre. Andrea Gualtieri considera positivo il bilancio del proprio mandato. “Ovviamente – afferma - ci sono stati momenti di criticità. Ma siamo riusciti a fare in modo che l'ISS, in un momento di difficoltà economica, continuasse a garantire tutti i servizi”. Ricordati, fra le altre cose, il percorso di accreditamento e qualità dei servizi, e le relazioni con il Ministero della Salute e le aziende “con le quali sono stati consolidati i rapporti”. Dopo un periodo di ferie Gualtieri tornerà a svolgere la propria funzione di medico all'Authority, “convinto – conclude - che in qualsiasi ruolo il supporto al mio Paese debba essere garantito anche a tutela della salute di tutti”



