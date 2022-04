GUERRA IN UCRAINA Andrea Margelletti, Ce.S.I: “Non dobbiamo pensare di non provocare Putin, è un invasore e deve smettere” Tutti gli stati che stanno supportando l'Ucraina, ha spiegato l'analista, stanno facendo del loro meglio affinché gli ucraini possano mantenere la loro indipendenza e il loro paese

Gli scontri in Ucraina non accennano a fermarsi. Sui possibili sviluppi abbiamo sentito il presidente del Centro Studi Internazionali Andrea Margelletti: "È un quadro estremamente curioso per chi fa l'analista - spiega - perché abbiamo uno stato, la Russia, che ha invaso l'Ucraina. Gli ucraini che senza l'aiuto della comunità internazionale sarebbero già stati conquistati dalla Russia, con un paese che sarebbe stato ovviamente devastato e su questa guerra l'amministrazione americana viene considerata co-responsabile. Pensiamo a che cosa sarebbe successo se di fronte all'invasione della Polonia Winston Churchill fosse stato considerato il colpevole".

"C'è un capovolgimento della realtà - sottolinea Margelletti - quello che dobbiamo dire innanzitutto è che tutti gli stati che stanno supportando l'Ucraina stanno facendo del loro meglio affinché gli ucraini possano mantenere la loro indipendenza e il loro paese".

Margelletti ha analizzato anche il possibile ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato. Ieri il segretario generale della NATO Stoltenberg ha detto che questi due Paesi "saranno accolti a braccia aperte" nell'alleanza e gli Usa hanno indicato che "sosterranno fortemente" una loro adesione.

"Qua il punto credo che sia cominciare a cambiare proprio modo di pensare - evidenzia - Putin è un invasore, è un uomo che ha dato ordine di massacrare migliaia di civili. Qua non dobbiamo pensare di non doverlo provocare, è lui che deve smettere di ordinare questi eccidi. Dato che ha dato prova di non voler aprire il minimo dialogo diplomatico - aggiunge Margelletti - a questo punto l'unica possibilità è far vedere a Putin che il mondo occidentale, il mondo delle democrazie, sono tutte pronte a difendersi".

Nel servizio l'intervista a Andrea Margelletti (Presidente Ce.S.I.)

