Andrea Turazzi si congeda: "Sono stati 10 anni bellissimi, grato ai sammarinesi"

le interviste ad Andrea Turazzi e Domenico Beneventi

Andrea Turazzi invia un messaggio commosso ai sammarinesi, nel congedarsi dalla Diocesi di San Marino Montefeltro. Il saluto nel corso dell'udienza dai Capitani Reggenti, Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, alla quale ha preso parte anche il nuovo vescovo, Domenico Beneventi, che si presenta ufficialmente.

Dalla Reggenza gratitudine e stima per l'opera di Turazzi alla guida della Diocesi. Il vescovo emerito ha ripercorso gli ultimi 10 anni ricordando – tra gli altri – momenti storici come la pandemia e passaggi segnati da un forte dibattito pubblico, come il referendum sull'aborto. A Beneventi i capi di Stato hanno espresso gli auguri per il nuovo incarico, "nella certezza – hanno affermato - che saprà edificare un confronto aperto", "ponendo al centro il senso di carità unito al senso degli altri". Più volte, nei diversi interventi, riferimenti al valore della pace.

Anche il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, si è soffermato sui passaggi storici percorsi insieme a Turazzi. E sul legame tra la dimensione religiosa con, sullo sfondo, il Santo fondatore della Repubblica, e la società sammarinese.

