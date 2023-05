Andrea Vianello è il nuovo Direttore Generale di San Marino RTV

Andrea Vianello è stato eletto dal cda della Rai nuovo Direttore Generale di San Marino RTV. Nipote del cantante Edoardo, Vianello entra in Rai nel 1990 dopo aver vinto un concorso per giornalisti. Cronista del GR1 di Zanetti e al Giornale Radio Unificato segue come inviato numerosi fatti di cronaca dei primi anni 1990 e conduce molti fili diretti su avvenimenti nazionali ed internazionali. Vince l'Oscar del giornalismo nel 1993 per un'inchiesta sul dopo terremoto in Irpinia insieme al collega Luca Mazzà e nel 1996 il premio di Sant Vincent di giornalismo, sezione radiofonia.

Come conduttore esordisce su Rai 2 nel 1999 con Tele anch'io, dal 2004 si occupa di Enigma, dal 2004 di Mi manda Raitre, per poi condurre Agorà dal 2010. Dal 2012 al 2016 assume la direzione di Rai 3, mentre dal 2017 è vicedirettore di Rai 1 con delega ai programmi di attualità. Nel 2020 viene nominato, all'unanimità, direttore di Rai News 24, mentre da novembre 2021 passa alla direzione di Rai Radio 1, Rai Radio 1 Sport, del Giornale Radio Rai e di Rai Gr Parlamento.