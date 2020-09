Andrea Vicari giura come presidente della Corte per il Trust, primo sammarinese a ricoprire il ruolo

Primo presidente sammarinese per la Corte per il Trust e i rapporti fiduciari: è l'avvocato Andrea Vicari. Oggi il giuramento a Palazzo Pubblico. Vicari succede a Maurizio Lupoi nella guida di un organismo composto da esperti di diverse parti del mondo.

La Reggenza ha ricordato l'istituzione della Corte, otto anni fa, con “l'obiettivo di qualificare e professionalizzare la 'piazza' sammarinese” per chi opera nel settore fiduciario, sia in Repubblica che all'estero, e di creare “strumenti all'avanguardia” nella gestione dei patrimoni. Rinnovata anche la composizione. A causa delle restrizioni legate al Covid, però, i giuristi provenienti dall'estero non hanno potuto partecipare.

Nel servizio, l'intervista ad Andrea Vicari, presidente della Corte per il Trust