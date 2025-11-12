SANITÀ Anestesia epidurale durante il parto, soddisfazione dal Gruppo Genitori Sammarinesi "Ci auguriamo - scrivono gli attivisti - che i lavori procedano rapidamente e che ogni futura mamma possa presto avere una reale possibilità di scelta, accompagnata da informazioni chiare, supporto e ascolto"

Anestesia epidurale durante il parto, soddisfazione dal Gruppo Genitori Sammarinesi.

"Un passo importante, atteso da molte famiglie e, soprattutto, da tante future mamme. Questa iniziativa rappresenta un segnale concreto di attenzione e rispetto verso le donne che affrontano uno dei momenti più intensi e delicati della vita".

Così il Gruppo Genitori Sammarinesi commenta la notizia diffusa da San Marino Rtv dell'istituzione di un gruppo di lavoro dedicato all’introduzione dell’anestesia epidurale durante il parto nella nostra Repubblica.

In una nota, il gruppo esprime "profonda soddisfazione e sincera gratitudine" all'Iss. "Sapere che le donne sammarinesi, grazie anche all’enorme lavoro di Unione Donne Sanmarinesi - scrive il gruppo - potranno presto contare su un’opzione sicura e moderna come l’epidurale significa avvicinarsi a un modello di assistenza più umano, più empatico e più rispettoso delle diverse esperienze di parto".

"Ci auguriamo - aggiunge la nota - che i lavori procedano rapidamente e che ogni futura mamma possa presto avere una reale possibilità di scelta, accompagnata da informazioni chiare, supporto e ascolto". Il Gruppo Genitori Sammarinesi si dice pronto a collaborazione e a "sostenere questo cammino: perché crediamo che ogni mamma meriti di vivere il parto con serenità, dignità e cura. Questo passo avanti rafforza la fiducia nel nostro sistema sanitario e rappresenta una vittoria per tutte le famiglie del paese" conclude la nota.

