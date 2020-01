SQUADRA CINOFILI Angeli custodi a quattro zampe Si chiamano Fulmine, Ginger e Kira e sono i cani da ricerca e soccorso dell'associazione di volontariato sammarinese "Pompieri senza frontiere"

Pompieri Senza Frontiere è un'associazione di volontariato nata tre anni fa che in collaborazione con la Protezione Civile di San Marino forma e addestra unità cinofile da soccorso.

Da sabato scorso Fulmine, meticcio di 7 anni, e Rosa sono la prima unità cinofila sammarinese ad avere ottenuto il brevetto operativo per la ricerca e soccorso di dispersi nelle macerie dopo aver sostenuto un esame nazionale ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana).

L'associazione può contare anche su Ginger una giovane labrador già operativa per la ricerca in superficie e Kira, la più piccola del gruppo ancora in fase di addestramento.

Nel servizio l'intervista a Rosa Fiore (Presidente associazione Pompieri Senza Frontiere)









I più letti della settimana: