Animatori Centri Estivi 2023: iscrizioni aperte dal 16 al 27 marzo

La Segreteria Istruzione, in una nota, riferisce che dal 16 al 27 marzo saranno aperte le iscrizioni per gli aspiranti animatori dei Centri Estivi 2023. La domanda di sottoscrizione dovrà essere effettuata con il modulo di iscrizione scaricabile dal sito istruzioneecultura.sm, che dovrà essere inviata tramite raccomandata elettronica (tNotice) al domicilio digitale della Direzione Centri Estivi all'email re.centriestivi@pa.sm. Per l’utilizzo del servizio tNotice, che viene utilizzato dall’Amministrazione Pubblica Sammarinese, è necessario inserire il proprio indirizzo email nel registro Pubblico per Domicili Digitali. La registrazione può essere effettuata gratuitamente presso gli sportelli di Poste San Marino, con un documento di identità, o sullo sportello virtuale dell’Amministrazione Pubblica RDD-Registro Digitale, previo utilizzo del certificato firma elettronica qualificata (firma digitale) valido nei Paesi UE.

Per ulteriori informazioni leggi il comunicato stampa della Segreteria Istruzione.