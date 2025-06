Anis compie 80 anni e durante l'assemblea generale rilancia sul futuro dell'economia sammarinese

Anis compie 80 anni e l'assemblea generale è occasione per fare il punto sullo stato di salute delle imprese sammarinesi. L'associazione più antica del Paese, che riunisce circa 300 imprese, celebra un traguardo storico e approfitta dell'Assemblea generale al Centro congressi Kursaal per parlare di competitività e sviluppo. Approvato anche il bilancio.

"Un bilancio positivo, in utile - spiega Emanuele Rossini, presidente Anis -, anche quest'anno l'associazione è solida, ha un buon andamento e abbiamo approvato anche il bilancio preventivo per il 2025".

Durante i lavori, spazio anche all’analisi dei dati dell’Osservatorio Anis, che conferma: le aziende restano solide nonostante l’incertezza internazionale, ma lamentano difficoltà nel reperire competenze, oggi più che mai fondamentali.

"Rispetto all'anno precedente - Simone Selva, consulente Anis -, il primo semestre del 2025 è sostanzialmente stabile, anche se con una lieve crescita. Il secondo semestre si prospetta con una crescita più sostenuta, però ricordiamo che il 2024 è stato un anno difficile. L'orizzonte di acquisizione degli ordini e in generale gli andamenti sono un po' ancora altalenanti e questo ovviamente genera incertezza. Per il secondo anno di fila si ravvisano un po' di difficoltà nell'effettuare investimenti con intensità".

Dal palco, il presidente Anis Emanuele Rossini ha lanciato un messaggio chiaro: servono politiche industriali forti, più autonomia energetica, incentivi agli investimenti e una burocrazia più snella. E ha ribadito: “La competitività delle imprese è la competitività di San Marino”.

"Vediamo assolutamente interessante la firma dell'accordo di associazione europea - continua - in cui vorremmo entrare quanto prima per risolvere i problemi delle imprese, alcuni problemi tecnici che si sono manifestati negli ultimi mesi e abbiamo di nuovo sollecitato l'introduzione del sistema IVA che per noi è un elemento di maggiore competitività e quindi sarebbe utile affrontarlo. Subito dopo l'IGR. La riforma un po' ci preoccupa ma adesso andremo ad un incontro nelle prossime settimane per capire bene e approfondire meglio gli argomenti".

Grande interesse per l’intervento finale dell’ospite d’onore, Gianluca Pavanello, amministratore delegato di Macron, che ha raccontato come l’azienda sia cresciuta da 10 a 224 milioni di euro di fatturato, puntando su visione globale, investimenti e valorizzazione del capitale umano.

Nel servizio le interviste a Emanuele Rossini (presidente Anis) e Simone Selva (consulente Anis)

