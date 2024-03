CONGEDO Anis saluta l'Ambasciatore Mercuri: “Un sostegno forte e sempre presente” Rimarcato lo spirito costruttivo del diplomatico a favore dei rapporti bilaterali con l'Italia e nell'avvicinamento del Paese all'Europa

Anis saluta e ringrazia l’Ambasciatore d’Italia a San Marino Sergio Mercuri, giunto a fine mandato, per l’intensa e proficua attività diplomatica svolta a favore del Paese e con la quale ha contribuito in maniera decisiva a rafforzare le relazioni con lo Stato italiano. “Un sostegno forte e sempre presente” - sottolinea l'Assoindustria. Ricordata la visita del Presidente Mattarella ed è stato richiamato anche lo spirito costruttivo con cui l’Ambasciatore ha accompagnato il Paese nel percorso di avvicinamento non solo all’Italia, ma anche all’Europa attraverso l’imminente l’Accordo di Associazione. “Ora spetta a noi, categorie economiche, parti sociali e soprattutto alla politica, proseguire convintamente questo percorso e completare quell’integrazione nel mercato unico che, finalmente, - sottolineano i vertici Anis - consentirà alle nostre imprese e a tutti i cittadini di competere alla pari di tutti gli altri”.

