MISS ITALIA 2023 Anna Foschi eletta nuova Miss San Marino La diciottenne accederà di diritto alle prefinali nazionali di Miss Italia 2023: "Un grande onore e un'immensa emozione"

Non solo una sfida di bellezza ma un opportunità per mettere in mostra talenti, sogni e ambizioni. È la finale regionale di Miss Italia, andata in scena ieri a Campo Bruno Reffi. A vincere la corona di Miss San Marino, la diciottenne Anna Foschi, che accederà di diritto alle prefinali nazionali di Miss Italia 2023.

"Penso che questa esperienza mi porterà sicuramente dei risultati in futuro nel mondo dello spettacolo o in altri ambiti - afferma Anna Foschi, Miss San Marino - mi sono già iscritta a ingegneria biomedica. I miei pensieri non sono rivolti solo allo spettacolo ma comunque a laurearmi e diventare ingegnere biomedico".

A condurre la serata Antonio Borrelli con la partecipazione della sammarinese Alessia Selva, che due anni fa conquistò la fascia di Miss Sport Emilia Romagna.

"È stata un'emozione unica condurre la serata - sottolinea Alessia Selva - è stata una cosa meravigliosa in questa cornice di San Marino, speriamo che la nuova Miss riesca a portare fino in fondo la fascia".

Nel servizio le interviste ad Anna Foschi (Miss San Marino 2023) e Alessia Selva

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: