ISTRUZIONE Anno scolastico 2025-2026: pubblicato il calendario sammarinese Le lezioni inizieranno il 15 settembre, fine della scuola dal 6 giugno.

È ufficiale il calendario scolastico 2025-2026 per la Repubblica di San Marino. L’anno scolastico prenderà il via con l’apertura ufficiale il 1° settembre 2025, mentre la prima campanella per gli studenti di infanzia, elementari, medie, superiori e centro di formazione professionale suonerà lunedì 15 settembre. Per quanto riguarda la chiusura delle scuole, le superiori termineranno le lezioni il 6 giugno 2026, mentre per gli alunni di elementari, medie e CFP la scuola si concluderà il 10 giugno.

I più piccoli della scuola dell’infanzia proseguiranno fino al 17 giugno 2026. Gli asili nido statali rimarranno operativi tutto l’anno, con due periodi di chiusura: dall’8 al 12 settembre 2025 per la formazione del personale e dal 10 al 21 agosto 2026 per la pausa estiva.

Nel calendario sono inoltre previste le consuete festività nazionali e le vacanze natalizie dal 24 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026, oltre alla pausa pasquale dal 2 al 7 aprile 2026.

