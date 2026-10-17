Annual Meetings: conclusa la missione istituzionale dei segretari Gatti e Fabbri

Nel video le interviste al segretario all'Industria Rossano Fabbri e al segretario alle Finanze Marco Gatti

Un’importante occasione di confronto con le istituzioni che seguono da vicino l’evoluzione delle politiche economiche di San Marino, mentre si avvicina sempre di più la firma dell'Accordo di associazione con l'Ue. Si è appena conclusa la missione istituzionale del segretario alle Finanze Marco Gatti e del segretario all'Industria Rossano Fabbri a Bangkok, in Thailandia, per gli Annual Meetings 2026 del Fondo monetario internazionale e del Gruppo della Banca mondiale.

"È stato condiviso che l'accordo - riporta il segretario all'Industria Rossano Fabbri - è una delle più importanti opportunità per il futuro economico della Repubblica di San Marino, per le nostre imprese. Queste ultime sono già profondamente integrate nel sistema produttivo europeo. Una parte largamente maggioritaria delle esportazioni infatti è proprio destinata già al mercato europeo. Quindi l'accordo certamente può rafforzare questa integrazione e garantire maggiore certezza normativa e il nostro Paese può essere reso ancora più interessante per gli investitori internazionali. Però è abbastanza condiviso il fatto che la firma si tratta non di un punto di arrivo ma certamente di un punto di partenza".

Un momento per consolidare relazioni e approfondire nuove prospettive di dialogo con interlocutori finanziari di rilievo. L’agenda dei due Segretari di Stato ha alternato incontri con i rappresentanti del Fondo monetario e della Banca mondiale, interlocuzioni con le principali agenzie internazionali di valutazione del credito e colloqui con soggetti del settore finanziario. Particolare attenzione all’andamento dell’economia sammarinese, alla sostenibilità dei conti pubblici, al percorso di riforme e alle prospettive aperte dall'avvicinamento all’Unione europea.

"Un tema comune a tutti i Paesi che hanno partecipato all'Annual meeting - spiega il segretario alle Finanze Marco Gatti - è l'aumento del costo dell'energia che preoccupa molto il Fondo Monetario, ma preoccupa molto anche tutti gli Stati. Abbiamo rappresentato quello che noi abbiamo fatto, in particolare in questo ultimo anno, con tutta una serie di investimenti. Questo è stato molto apprezzato perché vuol dire anticipare una preoccupazione, non soltanto con una semplice linea di indirizzo ma proprio con investimenti concreti".

Nel video le interviste al segretario all'Industria Rossano Fabbri e al segretario alle Finanze Marco Gatti







